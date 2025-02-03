«Она поперлась за ними, следовала везде»: как Анна Седокова разрушила первую семью Яниса Тиммы

Латвийский баскетболист Янис Тимма шесть лет назад разорвал отношения с Анной Седоковой и пытался наладить отношения с женой, моделью Саной Ошей, однако экс-солистка группы «ВИА Гра» приехала за ним из Москвы и забрала у законной супруги. Такую версию событий рассказал отец спортсмена Райтис Тимма.

«Я не особо одобрял его выбор, но это был его выбор, понимаете? Не мой, не мамы, не сестры. Хотя могу сказать, мы созванивались часто, это был март 2019 года, кажется. Он позвонил ночью, я был на соревнованиях, и он рассказывает такую историю: он был неверен Сане с какой-то там певицей, он даже назвал фамилию, но эта фамилия мне ничего не говорила, я ее подзабыл», - разоткровенничался Райтис в прямом эфире в блогера Марка Пугачева.

По словам отца Яниса, он рекомендовал сыну ничего не говорить жене, а по поводу измены отметил, что такое бывает с мужчинами. Он признался, что был уверен в скором завершении интрижки Яниса, однако Седокова не отпускала молодого и перспективного любовника.

«Он хотел все так и оставить, вернуться к семье, но она же никак не отпускала. В том же 2019 году после их знакомства Сана с Янисом поехали в Грецию отдыхать, так она поперлась за ними, следовала везде, там уже был расчет с тех времен, чтобы его забрать», — расказал Райтис.

Он не стал скрывать, что был рад, когда в прессе появились сообщения о разводе пары. При этом отец спортсмена думал, что это пиар ради привлечения внимания к Седоковой.

«Когда все стало хуже, я обрадовался, думал, наконец-то разведутся, пойдет новая жизнь, может, найдет другую девушку, получше, чем эта. К сожалению…» — сказал отец Яниса.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее следственные органы в России не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы. Об этом сообщила юрист Катя Гордон, представляющая интересы отца спортсмена Райтиса Тиммы.