«Она покорила его»: какие отношения связывают Александра Гордона и Юлию Барановскую

Уже не первый год на Первом канале работает весьма необычный дуэт, который изначально никто себе и представить не мог. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская и интеллигентный Александр Гордон бок о бок ведут передачу «Мужское/Женское». Причем за все это время они не только не надоели друг другу, но и сблизились.

Эксперт федерального телеканала Максим Сидоров заявил, что отношения между двумя такими разными людьми складываются из взаимного уважения. Хоть и кажется на первый взгляд, что Барановская ничем не могла бы привлечь Гордона, на самом деле она покорила его своим интеллектом.

По словам Сидорова, сначала ему казался их дуэт странным, ведь он не видел в Юлии никого, кроме экс-супруги известного футболиста. По со временем она выросла. Причем не только физически, но и морально. «Гордон сам по себе человек непростой. С неумной женщиной он бы так долго работать не смог. Тут надо друг друга чувствовать. Профессионализм определенный есть», - заявил эксперт Первого канала.

Отметим, что в последнее время Александра Гордона можно встретить только в «Мужском/Женском», так как он перестал вести историческую рубрику «Время вспомнить» в программе «Время покажет». Известно, что его «подсидели» свои же, однако о причинах его ухода пока нет информации.