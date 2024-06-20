«Она покинула Россию и перестала выходить на связь»: футболист Нигматуллин будет судиться с женой из-за жилья

Футболист Руслан Нигматуллин разводится с женой Еленой после почти 30-ти лет брака. Изначальное спортсмен хотел разойтись мирно и не устраивать разбирательств, но планы у его супруги оказались иными.

О том, что отношения Нигматуллина распались, стало известно еще в начале года. Тогда он признался, что судов ждать не стоит, так как они поделят имущество пополам. Но в итоге Руслану все-таки пришлось привлечь к данному вопросу адвокатов. Дело в том, что, по его словам, Елена захотела получить не 50, а 100 процентов всей недвижимости.

«Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 млн рублей квартиру в Москве. Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь», - заявил футболист.

Нигматуллин подчеркнул, что до последнего не хотел судиться, но был вынужден решать данный вопрос в правовом поле.

Напомним, что, по словам спортсмена, развестись с женой он решил, так как перестал чувствовать себя любимым. Он делился, что присутствовал в жизни Елены только «в качестве мебели». Решение Руслана уйти из семьи тяжело восприняли его дети. Они остались с мамой и сейчас не поддерживают связь с отцом.

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