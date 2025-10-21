«Она покается, будет работать на ферме»: Алла Пугачева бросит Максима Галкина* и вернется в Россию

Друг Аллы Пугачевой Стас Барецкий заявил, что певица планирует вернуться в Россию. В беседе с NEWS.ru шоумен рассказал, что артистка бросит мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и переедет жить к нему.

По словам актера, он собирается официально сменить фамилию, взяв имя Максима Галкина*. Таким образом, как отметил Стас Барецкий, к нему не будет никаких претензий, когда Алла Пугачева будет с ним жить в России. Артист заверил, что вернувшаяся на Родину певица «покается» и «будет работать на ферме».

«Мы договорились об этом с Аллой Пугачевой, чтобы мы были вместе. Она боится, что ее будут осуждать, что она якобы оказалась неверна Галкину*. А тут как ее обвинят, если я тоже буду Максимом Галкиным*? Подвоха не будет, она продолжит жить с Максимом Галкиным*, только со мной, в великой России. Она покается, я ее уговорю. Она будет работать на ферме, тихо вести хозяйство в огородах. У меня ферма с быками и свиньями. Я ей сказал, чтобы она завязывала с шоу-бизнесом», — заявил Стас Барецкий.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с супругом и детьми эмигрировала в Израиль. Из-за этого соотечественники с критикой «обрушились» на Аллу Пугачеву. В ответ певица заявила, что «всегда терпеть не могла» осудивших ее россиян, и назвала их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». При этом артистка возвращалась в Россию в 2023 году для записи новых песен.

Ранее Стас Барецкий раскрыл, почему Алла Пугачева передумала продавать дом в Подмосковье: «Надеется вернуться и вернуть все – доходы, влияние в шоу-бизе!»

*признан иноагентом на территории РФ