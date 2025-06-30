«Алла Борисовна надеется вернуться»: почему Пугачева передумала продавать дом в Подмосковье

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал в беседе с сайтом «Страсти» о том, что Алла Пугачева не собирается продавать дом в Солнечногорске и даже сдавать его в аренду. По его словам, артистка планирует вернуться в Россию, поэтому с недвижимостью ничего делать не будет.

Напомним, по информации Telegram-канала Mash, Пугачева и ее семья приняли решение отказаться от продажи поместья. У Аллы Борисовны возникла другая идея. Теперь 76-летняя певица хочет сдавать особняк в аренду за 700 тысяч рублей плюс такой же залог.

Но Стас Барецкий заявил, что певица не готова доверять свой дом чужим людям.

«Я разговаривал с Аллой Борисовной по поводу этой идеи, по поводу сдачи в аренду, там всё сложно. Алла Борисовна не хочет ничего продавать, а уж тем более сдавать чужим людям. Она хочет всё оставить, чтобы вернуться, это и понятно, кому хочется на чужбине доживать», – поделился шоумен.

Стас отметил, что содержание недвижимости требует затрат, а в связи с отъездом доходы Пугачевой упали.

«Но Алла Борисовна как человек сильный и волевой надеется вернуться и всё вернуть – доходы, влияние в шоу-бизе! Поэтому сдавать дома она вряд ли будет», – добавил Барецкий.

Шоумен признался, что скоро публику ждет сюрприз от певицы и от него «на личном фронте», но пока он не афиширует подробности.

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