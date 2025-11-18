«Она поистине является зависимой дамой»: почему Анастасия Волочкова ушла с шоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова ушла с реалити-шоу «Звезды под капельницей», поскольку ее не устроил гонорар. Продюсер Сергей Дворцов предположил: артистка не захотела, чтобы зрители посчитали ее зависимой от алкоголя.

14 ноября на канале «Пятница!» стартовал проект «Звезды под капельницей», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение от зависимостей в рехабе и начать жизнь с чистого листа. Среди участников реалити-шоу оказалась и Анастасия Волочкова, которая, по слухам, уже давно страдает от алкогольной зависимости. Сергей Дворцов уверен, что танцовщица приняла решение покинуть шоу из-за гонорара. Продюсер также не исключил, что балерина хотела сохранить репутацию.

«Ушла по одной причине: чтобы не думали, что она поистине является зависимой дамой. Ну и зная Анастасию, могу предположить, что ее, возможно, не устроил гонорар», — отметил Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала свое участие в скандальном шоу «Звезды под капельницей». Артистка балета заявила, что не знала о формате проекта: «Главное, чтобы не было стыдно за содеянное, а мне не совестно».