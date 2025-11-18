«У меня есть катастрофическая зависимость»: Волочкова об участии в шоу «Звезды под капельницей»

Анастасия Волочкова прокомментировала свое участие в скандальном реалити «Звезды под капельницей», где зависимые люди пытаются бороться с пагубными привычками. Балерина заверила, что появилась на проекте, так как была не в курсе формата шоу.

«Меня пригласил руководитель проекта, правда, мне представили его под названием „Феникс“, не предупредив, что там вообще будет происходить. Мне сказали, что нужно будет жить в закрытом доме с компанией участников на протяжении месяца», — разоткровенничалась танцовщица в личном блоге.

Как заверила Анастасия, она хорошо провела время, но оказалась в центре скандала из-за блогера с псевдонимом Габар.

«Нас поили, кормили, честно скажу, было весело, ничего зазорного там не происходило. Но на следующее утро один трэш-блогер разбросал мои белые розы, которые подарил мне руководитель проекта, пинал их ногами», - вспомнила балерина.

Она добавила, что не знает, была это постановка или же спонтанное поведение блогера. Однако после инцидента Волочкова поняла, что дальше с этими людьми ей не по пути.

«У меня есть катастрофическая зависимость, очень серьезная. Она от физического труда, с детства, с пяти лет. Это моя пожизненная зависимость, я подсажена на физический труд, и, если я не буду этого делать, то, к сожалению, будут проблемы», — заверила балерина.

Она также пояснила, что в итоге пробыла на проекте сутки и не жалеет, что ушла. Говоря о том, что там происходило, Анастасия призвала смотреть на все и помнить, что это всего лишь шоу.

«Главное, чтобы не было стыдно за содеянное, а мне не совестно. Я занимаюсь любимым делом, исполняю его профессионально, меня любят большинство людей в нашей стране, любимой России», — подытожила она.

