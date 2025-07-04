«Она поймала тепловой удар»: Дмитрий Колдун с женой пострадали в Испании

Певец Дмитрий Колдун рассказал, как они с женой пострадали в Испании из-за невыносимой жары. Исполнитель в беседе с mk.ru признался, что супруга даже получила тепловой удар.

Влюбленные решили устроить себе отдых без детей и отправились по разным городам Испании. Они посетили Барселону, Бильбао и Сан-Себастьян. Супруги получали удовольствие от красоты и еды – они попробовали много видов панчетты (итальянского бекона).

Колдун поделился, что все было прекрасно, кроме погоды. Установилась невероятная жара – днем до 45 градусов в тени. В эти моменты горожане и даже туристы не выходят на улицу.

«Вике даже стало не по себе в какой-то момент, она поймала тепловой удар. Но мы благополучно добрались до кондиционера в гостинице и, отлежавшись, продолжили наше путешествие. В такую жару действительно не надо никуда ходить. Даже все заведения на улице, которые обычно битком, в это время пустеют. Люди перемещаются в кондиционированные помещения», – объяснил певец.

Он отметил, что они всегда берут с собой воду. Кроме того, в городах установлены питьевые фонтанчики, в которых есть чистая вода.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Колдун рассказал о драке жены с поклонницей.