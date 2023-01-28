«Она подпускала к себе меня одну»: Инну Чурикову боялась съемочная группа

Мария Шукшина вспомнила о работе с актрисой Инной Чуриковой, назвав ее профессиональном. Речь идет о съемках фильма «Узкий мост».

Инне Михайловне досталась роль свекрови с характером женщины-повелительницы. Когда актриса вживалась в роль, съемочная группа боялась и не могла ее потревожить. Всё передавали через Марию Шукшину.

«Она подпускала к себе меня одну», — призналась Шукшина. Также артистка добавила, что кнопку выключения, а именно кнопку выхода из образа, Чурикова могла нажать только по возвращении домой.

Ранее стало известно, почему диагноз умершей Инны Чуриковой держался в тайне.