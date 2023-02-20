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18:05, 20 февраля 2023
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«Я отекаю»: Ольга Бузова пытается избежать распространения слухов о своей беременности

Ольга Бузова отреагировала на поздравления с беременностью от своих подписчиков.

© Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»

Слухи о том, что певица, блогер и светская львица Ольга Бузова находится в деликатном положении в последнее время активно муссируются в сети.

Всему виной – большой живот, который Ольге всё никак не удается скрыть от своих подписчиков.

Несмотря на все старания 37-летней телеведущей, форма тела у неё не меняется.

Не помогают даже регулярные тренировки, которые звезда то и дело выкладывает в свой микроблог.

Однако, несмотря на все слухи и даже появившиеся комментарии с поздравлениями, Ольга поспешила опровергнуть распространяющиеся сплетни.

«В Африке такая жара, что без тренировок я отекаю», - призналась Бузова своей аудитории.

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