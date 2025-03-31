«Она побоялась»: почему Алла Пугачева не появилась на прощании с отцом Филиппа Киркорова

Глава ФПБК Виталий Бородин объяснил, почему Алла Пугачева не приехала по прощание с отцом бывшего мужа Бедросом Киркоровым. В беседе с NEWS.ru политический деятель заявил, что певицу могли задержать в Москве по делу о готовящемся на него покушении.

Виталий Бородин не стал скрывать, что он и его команда «ждали» возвращения артистки в Россию, чтобы допросить ее по делу о ее возможном участии в заказном убийстве, но этого не произошло. По мнению политика, Алла Пугачева просто «побоялась» приехать, поскольку знала, что ее могут задержать.

«Мы ждали, что она приедет. Были бы основания ее прямо из аэропорта доставить к следователю, мы обращались в Следственный комитет по этому поводу. И мы допускаем такую мысль, что в связи с этим она и не приехала, побоялась», — заявил Виталий Бородин.

Собеседник издания обратил внимание на то, что певица приехала бы и дала показания, если бы не была замешана в криминальной истории. Именно поэтому, как отметил Виталий Бородин, отсутствие Аллы Пугачевой на церемонии прощания с Бедросом Киркоровым выглядит особенно подозрительным. Глава ФПБК добавил: есть информация о том, что артистка живет на деньги олигархов-иноагентов.

«Сами они взаимодействуют с западными спецслужбами, получают финансирование именно от западных организаций, миллиарды долларов. Часть этих денег идет на содержание Пугачевой», — подчеркнул политический деятель.

Напомним, недавно в адрес Аллы Пугачевой прозвучало громкое обвинение: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о покушении, которое готовила на него певица. Он добавил, что подаст на артистку заявление в Следственный комитет России. По мнению политика, Алла Пугачева пытается ему отомстить за попытку лишить ее званий, наград и признать иноагентом.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Бородин раскрыл детали готовящегося на него покушения, которое могла организовать Алла Пугачева.