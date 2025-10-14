«Ненавижу фальшь»: Лера Кудрявцева рассказала о предательстве после ссоры с Гузеевой

Лера Кудрявцева после ссоры с Ларисой Гузеевой заявила, что не любит фальшь. Телеведущая намекнула на проблемы с близким человеком в Telegram-канале.

В личном блоге Лера рассказала о предательстве. По словам знаменитости, она удивилась лицемерием людей, ведущим двойную игру.

«Я ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я уже давно наблюдаю за людьми и не перестаю восхищаться лицемерием. Как у людей так получается?» — высказалась Кудрявцева.

Лера посоветовала подписчикам окружать себя порядочными людьми, которые не ищут выгоду в дружбе.

Напоследок телеведущая вспомнила устойчивое выражение и согласилась с его смыслом: «Не делай добра, не получишь зла. Вот точно. Окружайте себя порядочными людьми, которые не плетут кружева за вашими спинами».

Отметим, что телеведущая не стала уточнять, кто из близких ее разочаровал. Также она не раскрыла подробностей конфликта.

К слову, Кудрявцева рассказала о предательстве после ссоры с Ларисой Гузеевой. Телеведущая упрекнула Леру в непорядочности после ее шоу о мошенниках, в котором был упомянут скандал Гузеевой с аферой вилл на Бали.

Ранее в окружении Гузеевой рассказали, что она переживает из-за ссоры с Кудрявцевой. Подробности читайте в этой новости.