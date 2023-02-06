«Она переживает?!»: Успенская эмоционально указала, куда следует пойти последователям Пугачевой

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошла ежегодная премия «Золотой граммофон», которая собрала многих представителей эстрады. Среди приглашенных гостей оказались и Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. На красной дорожке артистки немного ответили на вопросы журналистов, и в том числе королева русского шансона рассказала, как относится к уехавшей Алле Пугачевой и ее возможному возвращению.

Успенская четко дала понять, что ей абсолютно все равно на то, что происходит сейчас с Примадонной. По ее словам, ей есть, за что переживать, а о Алле Борисовне она не думает. Более того, она считает, что и другим не стоит как-то содействовать певице, так как она в Израиле чувствует себя прекрасно.

«Я об этом вообще не думаю. Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают [за Аллу Пугачеву] — пусть едут к ней в гости и будут с ней рядом. А за что переживать?! Чего переживать?! Она переживает?!» - эмоционально ответила Любовь Успенская Пятому каналу и больше не пожелала комментировать отъезд Пугачевой.

Напомним, что Примадонна уехала из России еще осенью 2022 года. Она ненадолго возвращалась, чтобы завершить все дела, забрать детей, а после окончательно перебралась в Израиль. Долгое время после этого ходили слухи о будущем знаменитого замка в Грязи. И недавно появилась информация, что Алла Пугачева избавилась от всей недвижимости на Родине. Однако это оказалось неправдой, и артистка все еще владеет некоторой недвижимостью.