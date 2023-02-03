Квартира за 300 миллионов и два земельных участка: раскрыта правда о недвижимости Пугачевой в России

Алла Пугачева еще осенью прошлого года уехала в Израиль. На протяжении нескольких месяцев в Сети ходило много слухов по поводу того, вернется ли Примадонна назад или же нет. А на днях вдруг появилась информация о новом интервью певицы иностранному изданию, в котором она призналась, что в России у нее не осталось никакой недвижимости – ни замков, ни квартир, ни домов.

Однако через несколько дней выяснилось, что СМИ, распространившие «сенсацию», ссылались на незарегистрированный источник, поэтому подтвердить, что Алла Борисовна действительно говорила эти слова – нельзя. Зато можно проверить, действительно ли артистка избавилась от всего имущества в России или же нет.

Журналисты издания KP.RU выяснили, что Пугачева на самом деле все еще владеет квартирой в Москве на Филипповском переулке. Эти апартаменты площадью 304 квадратных метра ей в свое время подарил бывший зять Руслан Байсаров. Рыночная стоимость этого жилья расценивается примерно в 300 миллионов рублей, и оно по-прежнему находится в собственности Примадонны.

Также Алла Пугачева все также владеет в России двумя земельными участками за 4,1 миллиона рублей и 805 тысяч рублей. А вот замок в Грязи действительно не числится в имуществе певицы. Но дело в том, что он никогда и не был ее. Хозяином особняка всегда был ее супруг Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ). Так что интервью артистки оказалось лишь фейком.

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