«Она перевоплотилась в пантеру, а потом угасла»: как жила звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, скончавшаяся от рака, обладала «ведьминским амплуа». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил кинокритик Александр Шпагин.

1 апреля исполнилось три года со дня смерти Александры Яковлевой, ушедшей из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Одной из самых ярких работ актрисы стал фильм «Чародеи». По мнению Александра Шпагина, именно в роли Алена Саниной раскрылась харизма знаменитости.

«Ее роль — в „Чародеях“. Амплуа — ведьмочка, отрицательное обаяние и харизма молодой ведьмочки. В какой-то степени так себя и позиционировала. Производила впечатление женщины, которая создает правила и не обращает внимания на мнение окружающих, иногда по людям едет», — заявил критик.

Вспоминая об артистке, Александр Шпагин отметил, что у нее был сильный характер, который замечали многие ее партнеры по фильмам. В 1993 году Александра Яковлева ушла из актерской профессии и стала работать в РЖД (Российские железные дороги). Актриса также являлась организатором кинофестиваля в Калининграде «Янтарная пантера».

«Когда она делала кинофестиваль „Янтарная пантера“, то говорила: „Пантера — это я“, ассоциировала себя с этим животным. Она в эту пантеру как будто перевоплотилась и унеслась от друзей, от поклонников. А потом вернулась, уже болеющей. Снималась в ток-шоу, рассказывала о своей болезни и надеждах на выздоровление. И потом угасла, к сожалению», — поделился Александр Шпагин.

Напомним, в 2019 году звезда «Чародеев» сообщила, что борется с раком молочной железы в последней стадии. Через три года Александре Яковлевой удалили опухоль, но 1 апреля 2022 года актриса ушла из жизни в возрасте 64 лет.

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