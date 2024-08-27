«Она открыла мне огромный мир»: Курбан Омаров раскрыл, как беременная 23-летняя супруга изменила его жизнь

25 августа экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, отметил день рождения — ему исполнилось 44 года. 23-летняя жена предпринимателя Валерия публично обратилась к нему и заявила, что он скоро станет отцом. Накануне девушка поделилась в личном блоге кадрами с торжества, на которых Курбан Омаров рассказал, как молодая возлюбленная изменила его жизнь.

Валерия Омарова опубликовала в соцсети видео с семейного застолья в одном из ресторанов. На кадрах Курбан Омаров предстал в строгом классическом костюме, а его супруга была в красном вечернем платье в пол. Бизнесмен произнес тост и признался, что встреча с Валерией кардинально изменила его жизнь.

«У меня в жизни теперь все по-другому благодаря моей супруге. Она хоть и младше меня на 20 лет, но я с ней вырос. <…> Она мне открыла огромный мир, который я узнал, познал, трансформировался, и мне теперь в этом состоянии намного комфортнее. До этого [встречи с Валерией] я жил как на пороховой бочке», — заявил Курбан Омаров.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Курбан Омаров женился на своей избраннице Валерии. В отличие от девушки, для бизнесмена этот брак стал третьим. Первой супругой предпринимателя стала Алла Воденко, в браке с которой у него родился сын Омар, которому сейчас 16 лет. В 2015 году бизнесмен женился во второй раз на Ксении Бородиной. У экс-супругов есть 8-летняя дочь Теона. Пара развелась в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что Курбан Омаров рассказал, на что готов ради молодой возлюбленной.