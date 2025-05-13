«Она обожала Гришу»: Екатерина Шаврина тяжело переживает смерть единственного сына

13 мая стало известно о смерти единственного сына певицы и актрисы Екатерины Шавриной. Известно, что наследник доставлял артистке немало хлопот и поводов для беспокойства — долгое время у него были проблемы с запрещенными веществами, а последние годы он провел в колонии. В беседе с «Абзацем» близкий друг знаменитости Владимир Березин раскрыл правду об отношениях матери и сына.

По словам диктора, 82-летняя Екатерина Шаврина была очень близка с сыном и «обожала» его, поэтому новость о его уходе стала для певицы настоящей трагедией. Владимир Березин отметил, что после смерти второго мужа артистки Григорий стал ее единственной опорой. Ведущий также подчеркнул: актриса никогда не говорила о зависимости наследника.

«Представляю, насколько Катя сейчас переживает. Она обожала сына. Гриша всегда был рядом с ней и отвечал ей взаимностью. <…> Последние 20 лет Гриша оставался единственным мужчиной в семье. Катя никогда не рассказывала, что он употребляет запрещенные вещества», — поделился Владимир Березин.

По информации источника, сын Екатерины Шавриной скончался 11 мая в исправительной колонии Владимирской области, где он отбывал наказание с 2024 года после обнаруженных у него запрещенных веществ. Причиной смерти 59-летнего Григория стали проблемы с сердцем. Долгие годы мужчина страдал от наркотической зависимости и ранее уже был судим.

Несколько лет назад наследник певицы смог побороть пагубное пристрастие и вернуться к нормальной жизни. Однако спустя время у Григория Шаврина случился срыв.

Напомним, единственный сын Екатерины Шавриной родился в гражданском браке артистки с композитором Григорием Пономаренко. В 1983 году певица вышла замуж за музыканта Григория Лаздина, у супругов родились дочери-двойняшки — Жанна и Элла. Пара прожила вместе вплоть до смерти артиста в 2005 году.

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