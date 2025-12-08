«Она никогда не будет работать»: Лолита рассказала о будущем дочери с синдромом Аспергера

Единственная дочь певицы Лолиты Ева страдает от редкого заболевания — синдрома Аспергера. Артистка всю жизнь усердно работала и откладывала деньги, чтобы обеспечить наследницу до конца жизни.

Исполнительница призналась, что ее главной задачей было зарабатывать для безбедного существования дочери, которая из-за своей болезни не может обеспечивать себя.

«Просто мне хватило мозгов после 40 лет начать откладывать, потому что я понимала, что на мне всю жизнь ребенок. У нее синдром Аспергера, и она никогда не будет работать», — рассказала Лолита журналу «Правила жизни».

Артистка тщательно предусмотрела дальнейшее будущее дочери. Звезда также ставила себе задачу обеспечить людей, которые будут присматривать за Евой.

Лолита родила дочь Еву в 1999 году. Тогда артистка была в браке с Александром Цекало, однако позже она призналась, что отцом наследницы является другой мужчина. Ева появилась на свет недоношенной, ее вес составлял 1 200 граммов. В дальнейшем врачи выявили у нее синдром Аспергера, но, несмотря на это, девушка всегда отлично училась, окончила филологический факультет в Варшаве и освоила несколько иностранных языков.

