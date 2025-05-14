«Что сделала она? Ручками махала?»: Юрий Лоза унизил Клаву Коку и заявил, что она не умеет петь

Музыкант Юрий Лоза негативно высказался о певице Клаве Коке и заявил, что она не умеет петь. Артист отметил, что не будет выступать с ней на одной сцене и писать ей песни. Его слова приводит Telegram-канал «Блокнот».

Лоза считает, что Клава не заслужила популярность. Сейчас артистка активно пишет треки, дает концерты и снимается в телевизионных шоу. Однако Юрий все еще называет ее бездарностью.

«Не хочу я петь с ней, не хочу давать ей песен. Человек, который не умеет петь, ничего из себя не представляет. Зачем я буду выходить на сцену с Клавой Кокой? Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала?» - заявил Юрий.

К слову, Лоза уже критиковал вокальные способности Коки. Он делился мнением, что молодежь слушает песни артистки из-за отсутствия вкуса. Сам музыкант, по его словам, не смог прослушать ни одного хита Клавы до конца.

Ранее Юрий Лоза поругался с руководством телеканала НТВ.