«Она ни разу не купила ему лекарства»: дочь Валентины Талызиной обвинили в краже имущества отца

Дочь актрисы Валентины Талызиной, которую знаменитая мать оставила без наследства, подозревают в краже. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ адвокат сестры Ксении Хаировой раскрыл, что она могла украсть картины отца на общую сумму 56 млн рублей.

В семье покойной Валентины Талызиной несколько лет назад разгорелся скандал. Адвокат Торгул Фараджов, представляющий интересы единокровной сестры Ксении Хаировой, рассказал, что Варвара уже четыре года пытается вернуть 70 картин отца Леонида Непомнящего. По словам юриста, обманом присвоить имущество решила единственная дочь артистки, оставшаяся без наследства после смерти матери.

«Хаирова Ксения Леонидовна не была вообще упомянута нигде, ни в каких наследственных документах. Ксения сказала, что она забирает часть картин на хранение. Она начала в первую очередь действовать по тем моментам, которые затрагивают именно имущественный интерес: картины, деньги, состояние Непомнящего», — заявил Торгул Фараджов.

Последние 10 лет Леонид Непомнящий страдал болезнью Альцгеймера. Адвокат утверждает: Ксения Хаирова не ухаживала за отцом, а лишь хотела завладеть его имуществом.

«Она ни разу не купила ему лекарства, не ходила в поликлинику, только просила его, чтобы он прошел осмотр психолога, чтобы оформить над ним полное опекунство, следовательно, иметь полный доступ к его имуществу. Хаирова настаивала на том, чтобы Непомнящий был недееспособным, и делала все для этого», — отметил юрист.

Торгул Фараджов заверил: Леонид Непомнящий оставил все наследство дочери Варваре. Но даже после этого Ксения не вернула картины, которые ранее якобы взяла на хранение, незаконно присвоив их себе. Теперь сестра опасается, что актриса продала работы отца, чтобы расквитаться с долгами. Сестра Ксении Хаировой намерена через суд решить вопрос с имущественными правами на картины отца.

«Нам надо в первую очередь оформить через суд имущественные права на эти картины на Варю, а после идти с иском, с требованием изъятия этих картин из чужого незаконного владения», — заключил адвокат.

