«Она невероятная»: Наташа Королева рассказала, кому завидует в шоу-бизнесе

Певица Наташа Королева рассказала, кому завидует в шоу-бизнесе. Исполнительница хита «Маленькая страна» пообщалась с журналистами на вечеринке группы «ЗаVисть», в которой поет телеведущая Лера Кудрявцева.

Артистка решила поддержать коллектив и отправилась на танцпол под трек «Дамы за тридцать хотят влюбиться». В этот вечер она была со своим мужем Сергеем Глушко. Наташа публично поддержала Кудрявцеву и отметила, что ей давно нужно было запеть. Тогда журналисты задали ей вопрос, боится ли она конкуренции.

«От Леры? Да что ты! Она самобытная, она невероятная… Я тут, наоборот, пристраиваюсь к ним третьей. Но зависть есть. Хотя у меня зависти никогда и ни к кому не бывает, но в этом случае есть!» – рассмеялась Королева в разговоре с mk.ru.

Присутствующие восхитились фигурой Наташи Королевой, а она сама рассказала, что не «превращается в тетку» по просьбе мужа. Она поддерживает стройность с помощью виброплатформы.

Пока исполнительница танцевала, за ней все это время наблюдал Сергей Глушко.

