«Она не выбрала бы человека, который не понравится семье»: дочь Олега Газманова выходит замуж

Избегающая публичности дочь Олега Газманова выходит замуж. Избранником 21-летней Марианны стал сын бизнесмена. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала жена певца.

По словам Марины Газмановой, свадьба запланирована на 2026 год, дочь хотела бы провести торжество в узком семейном кругу.

«Она очень хочет сделать это в узком семейном кругу. И я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания, а потом уехала бы в свадебное путешествие», — поделилась супруга Олега Газманова.

Родители одобрили выбор дочери и уже подготовили молодоженам подарок. Выяснилось, что Марианна решила связать судьбу с молодым человеком по имени Максим, который является сыном бизнесмена.

«Вот у меня очень умная дочь, она никогда не выбрала бы человека, который мог не понравиться ее семье», — заявила Марина Газманова.

В звездной семье не скрывают: претендентов на сердце дочери проверяют креативно. Однажды Олег Газманов встретил одного из ухажеров Марианны с шашкой в руке. Жена артиста отметила: «Мы проверяли его на чувство юмора. В нашей семье без чувства юмора не уживаются».

