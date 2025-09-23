«Она не смогла простить ему этого»: почему Алла Пугачева никогда не любила отца Филиппа Киркорова

Алла Пугачева никогда не любила отца бывшего мужа Филиппа Киркорова, который был против их брака. Певица не смогла простить Бедроса Киркорова, благословившего союз сына с другой. Об этом mk.ru рассказали в окружении артистов.

Недавно Алла Пугачева призналась, что никогда не относилась с теплом к свекру. Как оказалось, Бедрос Киркоров был против брака единственного сына с певицей – его смущала 18-летняя разница в возрасте и низкие шансы на рождение наследника. Артист не одобрял увлечение Филиппа и надеялся, что «оно со временем пройдет». Вместо этого музыкант хотел, чтобы сын связал судьбу с девушкой по имени Катя — дочерью российского таможенного представителя в Варне.

«Я благословлял этот союз!» — признавался сам Бедрос Киркоров.

Бедрос Киркоров был уверен, что близкая дружба Филиппа и Кати могла перерасти в брак и семью, если бы не Алла Пугачева. Он считал, что певица не должна была развивать отношения с молодым артистом и соглашаться на свадьбу, и не скрывал своего недовольства от невестки. Для Аллы Пугачевой это было оскорблением.

«Пугачева ему этого простить не смогла. Так как никогда не терпела, чтобы кто-то вставал на пути ее планов», — заявили в окружении знаменитостей.

Напомним, в первом за три года интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) Алла Пугачева откровенно высказалась о браке с Филиппом Киркоровым. Певица намекнула, что вышла замуж за артиста по просьбе его матери Виктории, умиравшей от рака. Союз с экс-супругом артистка назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности. Она также заявила, что дала бывшему «все, что могла».

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева не позвонила и не написала Филиппу Киркорову после смерти его отца: «Ты забыла, что называла его папой? Бог судья».

*признаны иноагентами на территории РФ