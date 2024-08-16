«Она не понимает»: раскрыто состояние обманутой мошенниками Ларисы Долиной

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о состоянии Ларисы Долиной, отдавшей телефонным мошенникам около 200 миллионов рублей. По его словам, певица пребывает в шоке от произошедшего.

«Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек», — сказал Дворцов в беседе с Life.ru.

Он отметил, что в начале лета застал Долину на концерте в Кремлевском дворце. Уже тогда она выглядела озадаченной и ни с кем не общалась. По словам Дворцова, с певицей происходило что-то неладное.

Напомним, Ларису Долину развели телефонные мошенники по стандартной схеме. Она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей и часть денег перевела на «безопасный счет», а остальное передала наличными женщине-курьеру. 13 августа в квартиру пытались проникнуть новые владельцы, после чего о произошедшем стало известно в СМИ. Кроме того, у артистки обманом выманили еще около 70 миллионов рублей.

Ранее актер Сергей Маковецкий заявил, что в ситуации с Ларисой Долиной много неизвестного. По его мнению, в мире существуют намного более серьезные проблемы, чем потеря денег знаменитостями.