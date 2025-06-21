«Она не понимает, что творит»: Алена Кравец простила дочь, которую сдала в детдом

Светская львица Алена Кравец простила дочь, которую сдала в детский дом после многочисленных конфликтов. В беседе с aif.ru певица раскрыла, что на самом деле привело к семейной трагедии.

Недавно общественность была шокирована, узнав, что 18-летняя дочь Алены Кравец на самом деле не является ей родной. Но еще большее удивление ждало публику позднее, когда выяснилось, что артистка сдала приемную дочь обратно в детдом. Теперь светская львица нашла в себе силы рассказать, что на самом деле произошло в их семье. По ее словам, Даниэла сама приняла решение уйти в интернат.

«Мы не сдавали Даниэлу обратно в детдом. Она сама выбрала этот путь — это была ее воля. Ей было уже 15 лет. В суде, когда ее спросила судья, она сама отказалась с нами жить. Она захотела свободы, как она говорила. Ей не хотелось придерживаться элементарных правил семьи: не врать на каждом шагу и не воровать! Как она это делала в течение многих лет», — заявила Алена Кравец.

Более того, как утверждает певица, ее дочь отказалась от учебы за границей, объяснив, что «не готова к переезду». После этого, по словам Алены Кравец, Даниэла отказалась и от родителей и «всего, что ей предлагали», выбрав то, «что ей ближе». Несмотря на решение девушки и ее громкие обвинения в адрес матери и отца в жестокости, светская львица простила дочь в день ее 18-летия.

«Что бы там она ни говорила, я ее очень любила, как родную дочь. Но… Она столько раз сделала мне больно и растоптала все мои чувства к ней. Она писала мне разные гадости, но я ее прощаю. Она не понимает, что творит. Может быть, спустя много лет, окончательно повзрослев и получив жизненные уроки, а ведь взрослая жизнь — не сплошной фейерверк, Даниэла осознает, что мы с мужем были теми единственными людьми, которые ее действительно любили», — высказалась артистка.

Ранее мы писали о том, что Алена Кравец поместила 14-летнюю дочь в психбольницу перед тем, как сдать в детдом.