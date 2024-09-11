«Она не пьет!»: Бледанс жестко ответила хейтерам, обвинившим Мельникову в алкоголизме

Телеведущая Эвелина Бледанс решила заступиться за актрису Анастасию Мельникову, которую раскритиковали в Сети после появления нового ролика с ней. Хейтеры обрушились на нее с обвинениями в алкоголизме, на что артистка ответила, что ее подруга не пьет.

Недавно Бледанс решила опубликовать свежее видео с Мельниковой, которое вызвало бурные обсуждения в Сети. Пользователи увидели у Анастасии отеки на лице и связали их со злоупотреблением алкоголем. Сама она хейтерам не ответила, и за нее это сделала Эвелина. Она пресекла разговоры о том, что у актрисы есть проблемы со спиртным.

«Она не пьет!» - жестко заявила телеведущая.

Эвелину поддержали многие поклонники, которые знают, что Анастасия болела. Еще в начале 2024 года она рассказывала, что столкнулась с проблемами со здоровьем, но диагноз раскрывать не стала. Мельникова перенесла четыре операции, а также восстанавливающую гормональную терапию. И все это, по всей видимости, сказалось на ее внешности.

Ранее Анастасия Мельникова рассказала о лечении своей болезни.