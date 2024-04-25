«Хирурги пытались спасти мои ноги»: актриса Анастасия Мельникова рассказала о лечении болезни

Актриса Анастасия Мельникова рассказала, как врачи спасали ее ноги из-за болезни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Несколько лет назад Анастасия Мельникова пропала с телеэкранов и афиш театров. Это случилось из-за болезни актрисы, о которой она не хотела рассказывать.

Из-за проблем со здоровьем Мельникова сильно прибавила в весе. Она призналась, что врачи не могли поставить ей диагноз.

«Врачи не могли понять, что произошло у меня с ногами. И постепенно, как идеальные хирурги, идеальные ученые, они пытаются спасти мне ноги. Сейчас я уже давно хожу, лечусь, все в порядке», — рассказала она.

При этом Мельникова рассказала, что располнела из-за методов лечения.

«Идет одна лечебная терапия, я набираю вес. Когда отменяют эти препараты, начинается другая. От меня не зависит, и пусть злые языки несут, что угодно», — заявила актриса.

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