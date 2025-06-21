«Она не очень хорошо выглядела»: что происходило с Валентиной Талызиной незадолго до смерти

Борис Щербаков признался, что новость о смерти Валентины Талызиной стала для него шоком. Актер признался, что виделся с коллегой всего несколько дней назад, и рассказал о ее состоянии незадолго до случившегося, передает Пятый канал.

Звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» не стало 21 июня, и ее смерть стала потрясением не только для поклонников, но и для коллег. Борис Щербаков, который виделся с Валентиной Талызиной незадолго до трагедии, рассказал о ее состоянии. По словам артиста, у актрисы был болезненный вид.

«Только что, буквально три-четыре дня я с ней на телевидении виделся. Ну да, она не очень хорошо выглядела, очень худенькая… Очень жалко, что ее не стало», — высказался Борис Щербаков.

Актер назвал Валентину Талызину величайшей актрисой нашего времени и «очень трогательным», «отзывчивым» человеком. Борис Щербаков признался, что около восьми лет играл на одной сцене с покойной артисткой, и для него каждый спектакль с ее участием был настоящим праздником.

Напомним, состояние актрисы резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Сама Валентина Талызина не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра. 21 июня народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Ранее дочь Валентины Талызиной прокомментировала сообщения о раке у актрисы.