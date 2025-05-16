«Она не Ксения Раппопорт, не Чулпан Хаматова»: Алексей Панин* извинился за беременную партнершу, которая сорвала спектакль

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) извинился за беременную партнершу Ольгу Демидову, которая, по его словам, сорвала спектакль в Филадельфии. Он не стал скрывать, что для команды были созданы невыносимые условия для работы.

На извинения Панина* обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Спектакль, о котором идет речь, был отменен 4 мая. Речь идет о постановке «Скамейка».

«Я хочу принести свои извинения за мою бывшую партнершу Демидову Ольгу, которая сорвала этот спектакль. Я делаю это только сейчас, потому что вчера узнал, что она до сих пор этого не сделала. Я понимаю, что она не Ксения Раппопорт, не Чулпан Хаматова, она не настолько известна. Но любой артист несет ответственность перед зрителем», - сказал Панин*.

Он отметил: артистов учат, что «единственная уважительная причина невыхода актера на сцену – это смерть». Актер указал, что это отличает их профессию от квнщиков и балалаечников.

«Я не знаю, что в голове у беременной девушки. Я понимаю, что там могут происходить какие-то непонятные процессы, тем более тур был достаточно сложный», - поделился Панин*.

Актер рассказал, что не было ни еды, ни воды, ни элементарных условий, а друзья привозили ему бутерброды.

«Помимо того, что я должен выходить на сцену, я занимался всякой дребеденью, вплоть до туалетной бумаги», - сообщил актер.

Ранее стало известно, что суд обязал Панина* погасить долги по кредитной карте его умершей матери.

*признан иноагентом на территории РФ