Детей рэпера Джигана и Оксаны Самойловой забрала полиция Дубая из-за ловли рыбы

Блогерша Оксана Самойлова рассказала, что ее детей забрала полиция Дубая. Произошло это из-за ловли рыбы. Подробности она раскрыла в личном блоге.

Жена рэпера Джигана опубликовала в Сети историю задержания ее несовершеннолетних детей. Оказалось, что они плавали на лодке и заметили рыбу, пойманную в сеть. Позже выяснилось, что в том месте запрещено рыбачить. Действия детей привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов, которые попытались выяснить все обстоятельства произошедшего.

В итоге история закончилась благополучно. По словам Оксаны, ее наследников быстро отпустили, когда узнали, что не они разместили сеть.

«Приехала полиция, похвалили их за находку и отдали рыбу», - сообщила Самойлова.

После разговора с полицией дети отдали «добычу» маме.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей – дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Супруги неоднократно говорили о желании родить еще одного ребенка, однако пока они не готовы к очередному пополнению в семье.

Ранее Оксана Самойлова назвала пятилетнего сына трусом.