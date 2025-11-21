Глава ФПБК Виталий Бородин призвал привлечь к ответственности Екатерину Варнаву. Его слова передает «Абзац».

Екатерина Варнава продала недвижимость в Москве ради авторского шоу за границей. Теперь юмористка проживает на Кипре, где строит заново карьеру. Однако на днях в Сети появилось видео с выступления Варнавы на столичной театральной сцене. Увидев ролик, Виталий Бородин призвал правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию. Он вспомнил, как артистка поддержала Ивана Урганта и осудила СВО.

«Мы призываем всех руководителей театров, площадок, кино не подпускать Варнаву даже на метр к данным заведениям и не давать возможности выступать. У нее не должно быть финансовой подушки от слова совсем. Она показала свою позицию. В связи с этим мы будем просить правоохранительные органы привлечь ее к административной ответственности», — высказался глава ФПБК.

