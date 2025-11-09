«Она не имеет права называться народной артисткой»: Эдгард Запашный «разнес» Пугачеву, оскорбившую россиян

Эдгард Запашный заявил, что Алла Пугачева «не имеет» права носить звание народной артистки России. В эфире подкаста главы ФПБК Виталия Бородина на VK Видео артист цирка призвал признать оскорбившую россиян певицу и других «предателей» «врагами народа».

Дрессировщик считает, что после оскорбительных высказываний Аллу Пугачеву нужно лишить почетных званий, присвоенных ей в стране.

«До сих пор Алла Борисовна Пугачева — народная артистка России. <…> Когда она позволяет себе говорить, что в стране остались одни тупые (как она там выразилась?), она больше не имеет права называться народной артисткой», — заявил Эдгард Запашный.

Прокомментировал артист и новое интервью Аллы Пугачевой, в котором она назвала главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление о его смерти. Эдгард Запашный убежден: после такого поступка певицу необходимо признать иноагентом.

«После того, как она поддержала Дудаева, клянусь: я больше не хочу смотреть это интервью. Мне противно!» — возмутился генеральный директор Большого Московского цирка.

По мнению дрессировщика, в отношении предавших Россию знаменитостей в государстве нужно ввести понятие «враг народа». Эдгард Запашный призвал лишить таких артистов званий, наград, гражданства РФ и «государственной кормушки».

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми эмигрировала в Израиль. Из-за этого соотечественники с критикой «обрушились» на артистку. В ответ певица заявила, что «всегда терпеть не могла» осудивших ее россиян, и назвала их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». При этом артистка возвращалась в Россию в 2023 году для записи новых песен.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что Алла Пугачева «потерялась» для него как гражданка после скандального интервью: «Она поддерживает тех людей, которые призывают к убийству русского народа».

*признан иноагентом на территории РФ