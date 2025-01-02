«Она не икона стиля, это точно»: модный эксперт раскритиковала образы Яны Рудковской

Стилист Ольга Ким откровенно высказалась об образах продюсера Яны Рудковской. В беседе с NEWS.ru основатель сервиса Style Box заявила, что не считает знаменитость иконой стиля, и назвала ее ошибки при выборе нарядов.

По мнению стилиста, из-за ошибок в стиле Яна Рудковская выглядит «инфантильно» в своих образах.

«Она не икона стиля, это точно. На ее образы не стоит равняться. В них много ошибок, которые не дают ей проявить потенциал. Она крутой предприниматель. Было бы классно, если бы она выглядела менее инфантильно и более достойно», — отметила Ольга Ким.

Эксперт добавила, что у продюсера явно прослеживается тяга к стилю baby doll, характеризующемуся рюшами и воздушными юбками в нарядах. Ольга Ким считает, что подобные образы не соответствуют возрасту Яны Рудковской, которой 2 января исполняется 50 лет.

«У нее действительно классная фигура, но такие образы в духе „я принцесса“ хороши, когда тебе 15—20 лет. К 50 годам хочется либо уже превратиться в королеву, либо внести строгие мотивы в свой стиль», — заявила стилист.

В качестве альтернативы собеседница издания предложила знаменитости подкорректировать наряды, выбрав удлиненные юбки и платья. Что касается волос, Ольга Ким порекомендовала Яне Рудковской перекраситься и «делать более интересные укладки». «Как вариант, можно увеличить длину юбок и платьев и делать из стиля „наивный романтик“ „сложный романтик“. <…> Она могла бы делать более интересные укладки: выпускать только один локон, например. Касательно самого цвета волос — я бы вернула его к естественному, — подчеркнула эксперт.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская ответила женщинам, назвавшим ее «бабкой» после публикации фото в купальнике. Продюсер осудила критикующих ее за возраст, назвав их «недалекими мымрами».