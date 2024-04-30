«Она не должна быть содержанкой»: Мария Аронова высказалась о дочери

Народная артистка России Мария Аронова призвала свою дочь Серафиму, которой в 2024 году исполнилось 20 лет, стать самодостаточной личностью. Об этом она заявила в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube.

«Она не должна быть содержанкой. У нас другие судьбы. Мы другого вида женщины. Мы другого самоощущения. <…> Она должна быть профессионалом своего дела и от профессии получать удовольствие», — поделилась актриса.

Знаменитость подчеркнула, что не хочет, чтобы наследница всю себя посвящала мужчине. Аронова подчеркнула, что девушка может погибнуть, если будет «греться» только от отношений. Она также уточнила, что Серафима во многом не похожа на нее в плане характера.

«Она, в отличие от меня, женщина. Я нет. Я пятьдесят на пятьдесят. У меня мужская психология, у меня мужской образ жизни, у меня мужское понимание дружбы, мужские законы», — заключила Аронова.

Напомним, у Марии Ароновой есть двое детей – сын Владислав и дочь Серафима. Юноша родился в гражданском союзе с Владиславом Гандрабурой. Наследник пошел по стопам матери и стал актером. Серафима же появилась на свет в нынешнем браке актрисы с Евгением Фоминым.

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