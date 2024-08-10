«Она не чемодан»: мать Тимати объяснила, почему он не взял Алену Шишкову в семейное путешествие к океану

Мать Тимати объяснила подписчикам, почему он не берет в путешествия свою бывшую девушку Алену Шишкову.

Симона Юнусова транслирует личную жизнь у себя в социальных сетях. Сейчас она отправилась в компании сына Тимати, его новой возлюбленной Валентины Ивановой и внуков на тропический отдых. Семья активно проводит летние солнечные дни на берегу Тихого океана. Симона публикует фотографии с отпуска, показывая, как рэпер вместе с дочкой Алисой покоряют волны.

Кроме того, мама Тимати рассказала, что в этот раз внучка стала бояться занятий серфингом. Она переживает из-за больших волн, которые могут скинуть ее с доски.

После этого заявления подписчики Симоны выразили недовольство. Они уверены, что в такие моменты рядом с девочкой должна быть мама Алена Шишкова, так как именно близкий человек может помочь справиться с главными страхами. Также поклонники Тимати поинтересовались, почему он не берет модель с собой в семейные путешествия.

Симона ответила, что у Алены есть своя личная жизнь и планы на нее.

«Потому что она не чемодан, а отдельный человек!», — заявила мать Тимати у себя в блоге.

Ранее мы писали о том, как Симона Юнусова ответила подписчикам, осудившим ее внуков.