«Ничего травмирующего не происходит»: мать Тимати резко ответила подписчикам, осудившим ее внуков

Мать Тимати ответила хейтерам, критикующим ее внуков из-за семейных шуток.

Симона недавно поделилась у себя в социальных сетях видеороликом, где дети рэпера одновременно играют и ссорятся друг с другом. Они делали вид, что общаются по телефону с отцом. Алиса в воображаемом разговоре с Тимати в шутку выразила желание ограничить брата в сладостях, а затем и вовсе выбросить его в океан. При этом она добавила, что это личная просьба папы, которому невозможно отказать. Такая шутка расстроила Ратмира и довела до истерики.

Подписчики Симоны заявили, что такие игры до добра не доведут. Конфликты и неприятные шутки приводят к семейным проблемам. Дети могут обидеться друг на друга и совсем перестать общаться.

Однако мама Тимати восприняла такие комментарии за хейт, заявив, что только адекватные родители, у которых есть двое детей, могут ее понять. В данном видео не было никакого негативного или злого умысла, лишь демонстрация игры.

«И только нормальные, адекватные родители, у которых двое и более детей понимают, что ничего травмирующего не происходит. Дети фантазируют, учатся взаимодействовать друг с другом... После такой реакции Ратмиру объяснили, что это шутка и предложили разыграть с Алисой такую же сценку...», — ответила мама Тимати в своем блоге.

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