«Нам нужно молиться»: что известно о состоянии Федосеевой-Шукшиной после операции на сердце

Лидия Федосеева-Шукшина полна оптимизма после операции на сердце. Об этом сообщает mk.ru.

В октябре 2025 года актрису госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи провели ей стентирование сосудов. Адвокат знаменитости Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что операция прошла успешно — кровоток в области сердца восстановлен.

«Врачи к ней очень внимательны. Они прилагают все усилия, чтобы Лидия Николаевна поскорее пошла на поправку и стала вновь радовать нас своим появлением на экранах. Нам всем нужно молиться за ее здоровье», — высказалась Юлия.

По словам адвоката, актриса полна оптимизма. Она ежедневно получает письма от поклонников с поддержкой, что придает ей сил для борьбы с болезнью.

«Сама Лидия Николаевна полна оптимизма. Она не унывает», — сообщила представитель актрисы.

