Она не Алла Борисовна: настоящие отчество и фамилия Пугачевой утекли в Сеть

Несколько лет назад в Сети распространились слухи, что певицу Аллу Пугачеву зовут отнюдь не так – это, якобы, псевдоним. Настоящие данные – Алла Боруховна Певзнер.

Родной брат артистки Евгений, ныне покойный, прокомментировал данные сообщения. В интервью сайту kp.ru он говорил: «Глупости все это. Какая Певзнер? Какая Боруховна? Бред».

Тем временем в слухи стали верить многие. Брат Пугачевой и сам впервые узнал о них от некоего офицера.

Родственники Примадонны смеялись над подобными сообщениями. Была и другая информация, что настоящим отцом Пугачевой является циркач Бендицкий.

Брат опроверг данные сообщения и заявил, что этот человек являлся руководителем концертной бригады, но не циркачом. Более того, звали его не Ося, как писали СМИ, а Юра.

6 июля стало известно, что Пугачева покидает Израиль. Певица арендовала дом в Юрмале, куда отправится всей семьей, включая детей.