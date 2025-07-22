«Она называла себя главной женщиной в жизни Андрея Миронова»: Стас Садальский высказался о Татьяне Егоровой

21 июля в возрасте 81 года ушла из жизни актриса из фильма «Служебный роман» Татьяна Егорова. Скончавшаяся после продолжительной болезни артистка называла себя любовницей Андрея Миронова. В личном блоге на платформе LiveJournal Станислав Садальский заявил, что актриса явно «преувеличивала» свое значение в жизни избранника.

Актер высказался о скандальной книге Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я» (1999), в которой та рассказывала об отношениях со звездой советского кино. По мнению Стаса Садальского, актриса явно была влюблена в артиста больше, чем он.

«Ушла Таня Егорова, ее часто вспоминал, как ни странно, из-за мемуаров Кшесинской (которая тоже претендовала на звание единственной любимой женщины Николая). Прочел ее книгу о театре «Андрей Миронов и я», как только она вышла, потрясли ее любовь и боль, писательский дар у не явно был! Но плохо было написано об актерах театра Сатиры. А любовь Миронова к ней явно преувеличена, просто мимолетная влюбленность у него, одна из многих, но Таня так не считала», — отметил артист.

Татьяна Егорова родилась в 1944 году в Москве, прослужила 23 года в Театре Сатиры, откуда ушла в 1989 году, через два года после смерти Андрея Миронова. Снялась в более чем 20 фильмах: «Журавль в небе…», «Служебный роман», «Однажды, двадцать лет спустя», «Время желаний» и других. Актриса получила скандальную славу, когда в 1999 году выпустила книгу «Андрей Миронов и я», в которой заявила, что в течение 21 года состояла в отношениях с коллегой.

«Это была любовь с первого взгляда, но я не знала, что она принесет мне столько боли… Я была готова на все ради него, но он не всегда был готов ответить взаимностью», — делилась Татьяна Егорова.

Артистка утверждала, что дважды была беременна от Андрея Миронова, но родить так и не смогла. Первый раз выкидыш случился из-за неудачного падения, во второй раз — из-за отравления. Татьяна Егорова также рассказывала, что актер умер у нее на руках.

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