«Она „наплела“ про меня гадости»: Светлана Разина раскрыла подробности конфликта с Маргаритой Суханкиной

Звезда группы «Мираж» Светлана Разина откровенно рассказала о «черной полосе» в своей жизни, когда Маргарита Суханкина публично обвинила ее в алкоголизме, а ее концерты срывались. В беседе с Мослентой певица заявила, что из-за бывшей коллеги у нее начались проблемы в карьере.

Еще более 10 лет назад между экс-солистками «Миража» разгорелся скандал. В одном из интервью Маргарита Суханкина публично обвинила Светлану Разину в пристрастии к алкоголю и запрещенным веществам. Тогда певица подала иск о защите чести и достоинства, а в качестве моральной компенсации потребовала 500 тыс. рублей. Суд признал обвинения несоответствующими действительности и постановил взыскать с Маргариты Суханкиной 50 тыс. рублей. По словам Светланы Разиной, ей даже не удалось покрыть судебные издержки.

«Я отстаивала в суде свою честь, когда Маргарита публично назвала меня чуть ли не алкоголичкой. Я доказала свою правоту. Сейчас я об этом жалею, ведь деньги, которые выплатила Суханкина, не перекрыли сумму, потраченную мной на юристов. Суханкина и сейчас вхожа в те двери, которые создают общественное мнение. На некоторые каналы вход для меня закрыт, потому что там побывала Маргарита и „наплела“ про меня гадости», — заявила артистка.

Светлана Разина отметила, что публика, которая приходит на ее концерты, «понимает, что все это неправда». Однако, по словам экс-солистки «Миража», коллега продолжает клеветать на нее на разных каналах.

«Суханкина испытывает ко мне ненависть. Прошло достаточно лет, чтобы стать мудрее, чтобы остыть, но она уже не контролирует себя. Недавно меня пригласили в передачу на НТВ „Суперстар“, и я согласилась. У меня уже был контракт. Но вместо меня оказалась участницей Суханкина. Без комментариев», — высказалась Светлана Разина.

Ранее мы писали о том, что Светлана Разина рассказала о сговоре против нее, организованном Маргаритой Суханкиной.