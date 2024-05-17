«Очень плохой человек»: Катя Гордон резко высказалась о работе с Ксенией Собчак

Звездный юрист Катя Гордон заявила, что после обвинений, выдвинутых коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, с ней не будет работать ни один «приличный» человек. Подруга телеведущей Леры Кудрявцевой недолюбливает экс-звезду «Дома-2» еще с 2018 года.

Вражда двух блондинок началась во время прошлых выборов президента России. С тех пор мнение Гордон о Собчак не изменилось. Она по-прежнему считает ее недостойным человек. И, по ее мнению, показательной стала история с Кириллом Сухановым. Напомним, что он был арестован по обвинению в вымогательстве у директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Я считаю, что она очень плохой человек. Я с плохими людьми не общаюсь. А с тех пор, как она не отвоевала свою команду, и ее работники получили реальные очень большие сроки, я надеюсь, что приличные люди в медиа с ней больше работать не будут, ну это западло», - заявила Катя в подкасте «Без воды».

Напомним, что судебное заседание по делу Суханова прошло в феврале текущего года. Он был признан виновным и получил 7,5 лет лишения свободы. На вынесении приговора Ксении Собчак не было. Она это объяснила тем, что Кирилл сам попросил ее не приходить.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как ее обманывают на деньги.