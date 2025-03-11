«Она может послать»: заявление о подготовке Аллой Пугачевой заказного убийства назвали «шуткой»

Алла Пугачева оказалась в центре нового скандала — ее обвинили в подготовке заказного убийства. В беседе с изданием «Ридус» Лолита Милявская прокомментировала громкую новость и предположила, что заявивший о покушении на него глава ФПБК Виталий Бородин «пошутил».

Артистка усомнилась, что Алла Пугачева, которая сейчас «живет тихой жизнью с детьми», могла готовить покушение на Виталия Бородина. Лолита отметила, что, хотя уехавшая из России певица может «посылать» людей, но ей вряд ли нужно строить планы против политического деятеля. Знаменитость не исключила, что сделавший громкое заявление общественник мог просто «пошутить».

«Она может послать надоедливых людей, как и все мы. Но Виталий Бородин красивый, сильный мужчина и пенсионерка в 75 лет вряд ли на него глаз положит. Может, он пошутил? Ведь скоро 1 апреля», — высказалась Лолита.

Напомним, 10 марта в адрес Аллы Пугачевой прозвучало громкое обвинение: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о покушении, которое готовила на него певица. Политик добавил, что подаст на артистку заявление в Следственный комитет России. Общественник предположил, что Алла Пугачева пытается ему отомстить за его попытку лишить ее званий, наград и признать иноагентом.

«Никто ее пока не признал иноагентом, но мое убийство готовилось именно из-за Аллы Борисовны Пугачевой… В связи с этим я заявляю: завтра мы готовим заявление на Пугачеву. Я официально делаю обращение в правоохранительные органы, федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — заявил Виталий Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что в случае возбуждения уголовного дела Алле Пугачевой потребуется приехать в Россию.

Ранее сообщалось о том, что концертный директор Аллы Пугачевой отреагировала на обвинения Виталия Бородина в подготовке заказного убийства из-за певицы фразой: «Все это смешно».