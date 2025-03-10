«Она испытывает личную неприязнь»: директор Пугачевой отреагировала на обвинения в подготовке заказного убийства
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Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова отреагировала на обвинения в адрес Примадонны в подготовке заказного убийства. Она назвала появившуюся информацию смешной и отказалась комментировать.
Об этом сообщает издание «Абзац».
«Всё это смешно, даже комментировать не буду», - высказалась Чупракова.
Она считает, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, рассказавший о подготовке покушения на него, «испытывает личную неприязнь к Алле Пугачёвой, а не она к нему».
Напомним, Бородин заявил, что певица пыталась убить его после просьбы лишить званий и наград, признать иноагентом, а также заявлений, будто Примадонна работает на западные спецслужбы. Глава ФПБК подаст заявления в правоохранительные органы, ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет. Он уверен, что певице придется приехать в Россию для дачи показаний.