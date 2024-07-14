«Она может быть обижена»: раскрыта причина провокационных заявлений Аллы Пугачевой

Солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко призвал снисходительнее относиться к поступкам 75-летней Аллы Пугачевой. По его мнению, певица не настроена негативно по отношению к России.

«В то, что она сейчас живет такой жизнью, — это ее право. Но она, мне кажется, не делает каких-то… Она может быть обижена, ей, наверное, больно и неприятно. Мы должны быть тоже людьми и понимать это все. Она, в принципе, ничего плохого не сделала, на мой взгляд», — сказал музыкант.

Ярмоленко также добавил, что Пугачева не ведет себя как, например, проживающая в Латвии Лайма Вайкуле. По его мнению, это совершенно разные вещи.

Как пояснил музыкант в беседе с NEWS.ru., Пугачева помогла его коллективу, когда он переживал трудные времена, поэтому он благодарен и считает ее величайшей артисткой.

Напомним, в своем блоге Алла Пугачева опубликовала пост с фотографией женщины с ребенком из киевской больницы и подписала: «Бог терпелив, но всему ему предел». При этом она умолчала, что во двор лечебного заведения упала сбившаяся с курса украинская ракета ПВО.

После провокации артистки президент Федерации лыжных гонок России (ПФЛГР) Елена Вяльбе назвала Пугачеву предателем Родины.