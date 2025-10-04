«Нельзя всех под одну гребенку»: Сергей Зверев высказался об уехавших из России после начала СВО артистах

Стилист Сергей Зверев высказался об артистах, которые покинули Россию после начала спецоперации. Шоумен считает, что каждый случай надо рассматривать в индивидуальном порядке.

В разговоре с Газетой.Ru Зверев не стал говорить про всех артистов в целом. По словам стилиста, у каждого звездного эмигранта своя история, не пересекающаяся с другими. Поэтому, как считает Сергей, возникающие по этой теме вопросы должны решаться индивидуально.

«Я однозначно не могу ответить, потому что надо смотреть каждого отдельно. Каждый — это своя история, своя ситуация, поэтому всех рассматривать под одну гребенку нельзя. Надо каждого индивидуально смотреть, решать вопросы», — заявил шоумен.

Также Зверев в беседе с журналистами напомнил, что 2025 год стал тяжелым для его семьи. Сергей потерял на СВО двух племянников, которые защищали Родину.

Ранее сообщалось, что Зверев не может веселиться после гибели родных в зоне СВО. Артист на время отказался от концертной деятельности.