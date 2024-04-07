«Она моя»: Филипп Киркоров довел до слез Тимати на съемках шоу

Филипп Киркоров заставил Тимати плакать на шоу «Звезды». Король российской эстрады выступил с обращением к членам жюри, в котором перепел композицию Сергея Жукова «Алешка».

Артист начал свою речь с того, что признает себя неплохим исполнителем.

«У меня в крови исполнять: я могу выбить дверь ногой и со сцены на зал накричать. Ни с того ни с сего вскипеть... на пресс-конференциях. Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя», – заявил Киркоров.

После этого певец неожиданно обратился к солисту группы «Руки Вверх» Сергею Жукову, отмечая, что тот может лишиться своего хита.

«Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь Алешку он не хочет потерять», – спел Филипп Киркоров.

Исполнитель намекнул, что фронтмен «Руки Вверх» должен отдать ему свой голос, а в противном случае его карьере конец.

«Только знай, что Потехина никогда уже не вернуть», – произнес Киркоров.

Затем к членам жюри повернулся игравший все это время на сцене экс-участник музыкальной группы Алексей Потехин. Тимати, сидевший в жюри, настолько удивился, что встал для аплодисментов. Зрители заметили, как у знаменитого рэпера потекли слезы.

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