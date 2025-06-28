«Она могла бы посетить Марс»: Лиза Арзамасова расплакалась, заговорив о судьбе Галины Сергеевны

Российская актриса Елизавета Арзамасова расплакалась, вспомнив свою роль из «Папиных дочек». Ее слова цитирует Telegram-канал Super.ru.

30-летняя Елизавета Арзамасова принимает участие в съемках полнометражного фильма по мотивам новых «Папиных дочек». В кинокартине появятся и другие повзрослевшие герои комедийного сериала.

В беседе с журналистами актриса вспомнила, как играла в детстве Галину Сергеевну и не смогла удержаться от слез, когда начала говорить о мечтах и желаниях своей еще совсем юной героини.

Арзамасова подчеркнула, что ждала от судьбы своего персонажа намного большего.

«Маленькая Галина Сергеевна мечтала отправиться в космос, она могла бы посетить Марс, она готовилась выйти замуж за принца и получить Нобелевскую премию, а стала просто хорошим адвокатом», — пояснила Елизавета.

Девушка также добавила, что подобное часто случается с маленькими гениями, которые столкнулись с реалиями жизни.

«Я хочу обратиться ко всем, кто чувствует в себе задатки Галины Сергеевны: дерзайте! И пусть ни один сценарий вас не остановит», — заключила актриса.

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