«Она многое переосмыслила»: певица Лолита поменяла мнение по поводу государственных наград

Популярная певица Лолита, вернувшаяся на российскую сцену после «отмены», не только переосмыслила свое творчество, но и готова признать собственные заслуги. Друзья исполнительницы рассказали, что теперь она вполне может получить государственную награду.

Напомним, что ранее Лолита Милявская была против присвоения ей звания народной артистки России.

«Сейчас это никому не нужно. Все эти звания — это всего лишь прибавка к пенсии. Мне это не надо», — призналась тогда звезда.

Однако, по словам ее близких, певица передумала. Тем более сейчас, когда ее снова хорошо принимает зритель.

«Она многое переосмыслила. Поэтому она считает, что может себе позволить называться заслуженной, спеть одну-две песни о любви к Родине. Это и популярность, и финансовое улучшение. Кроме песен, не стоит на многое рассчитывать, санкции ей не нужны, у нее ребенок и мать в Европе», — сказал Telegram-каналу «Свита короля» инсайдер.

Ранее мы писали о том, как певица Лолита Милявская на самом деле относится к деньгам. Артистка призналась, что не тратится «на всякую ерунду», поскольку жила в нищете.