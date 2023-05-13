«Она мне не дочь»: Любовь Успенская рассказала о взаимоотношениях с ребенком

Любовь Успенская рассказала, как идет совместная работа с дочерью — Татьяной Плаксиной.

Оказалось, что работа проходит в легкой обстановке и в полном доверии. Однако Любовь Успенская время от времени держит дочь в строгости.

«Мама, скоро ты будешь отдыхать, ты уже попела, пора бы и цветочки сажать», — поделилась словами дочери Успенская в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат».

Певица допустила, что дочь скоро пригласит ее на концерт как гостя или же работа доведет до совместного выхода на сцену.

Также Любовь Успенская отметила, что при возникновении спорных ситуаций с дочерью она старается маневрировать.

«Во время работы она мне не дочь. Я могу быть довольно строгой, но потом, когда я вижу, как она поет, я могу подойти и похвалить ее, поцеловать ей ручки, потому что это мой родной человек», — объяснила Успенская.

Ранее мы писали, что в Сети обсуждают жениха дочери Любови Успенской.