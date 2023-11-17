Она младше на 46 лет: студентка родила ребенка от Алексея Учителя

Бывшая студентка режиссера Алексея Учителя, 26-летняя Софья Меледина родила от него дочь. Это событие произошло два года назад.

О рождении ребенка у Мелединой от режиссера, который старше ее на 46 лет, сообщила Экспресс газета.

Меледина появилась с учителем на премьере драмы «Нина». Там же присутствовала 39-летняя Юлия Пересильд, которая родила от режиссера двоих детей.

Известно, что дочери актрисы дружат с Мелединой.

Как пишет издание, благодаря поддержке режиссера она выпустила дебютный фильм. Учитель стал продюсером картины и нашел деньги на съемки.

Скоро Меледина займется новой картиной – со средствами на ее производство тоже поможет учитель, пишет издание.

Ранее сообщалось, что футболист Федор Смолов впервые стал отцом. Его жена, блогер Карина Истомина родила дочь.